45-летней россиянке отказали в туре из-за возраста

Российская компания отказала 45-летней сибирячке в туре из-за возраста

Российская компания MAXBUS, организующая автобусные туры на Алтай и в Шерегеш, отказала 45-летней сибирячке в поездке из-за ее возраста. Подробностями истории поделился Telegram-канал «НГС — новости Новосибирска».

Путешественница рассказала, что она хотела забронировать поездку на март, однако получила отказ. В переписке компания сослалась на службу безопасности, но точные причины не озвучила.

«Мне как честному и ответственному человеку очень обидно, я считаю это оскорблением. Мы вам отказываем, потому что мы так хотим. Позор», — пожаловалась россиянка.

На странице MAXBUS во «ВКонтакте» указано, что туры организуют только для людей старше 18 и моложе 45 лет. Отмечается, что они подходят для молодежи, и компания может отказать в бронировании услуг, не объясняя причин.

Представители MAXBUS не стали комментировать ситуацию. После того как журналист издания обратился в компанию, туристке вернули бронирование, сославшись на сбой в работе службы безопасности, говорится в источнике.

Ранее другая россиянка лишилась отдыха в Турции за полмиллиона рублей из-за ошибки в паспорте. В документе путешественницы, родившейся в 1980-х, в графе «Место рождения» было написано: «Екатеринбург», хотя до 1991 года город назывался Свердловском. Паспорт изъяли, выписав штраф.