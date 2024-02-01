Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:17, 1 февраля 2024Путешествия

45-летней россиянке отказали в туре из-за возраста

Российская компания отказала 45-летней сибирячке в туре из-за возраста

Фото: Shisu_ka / Shutterstock / Fotodom

Российская компания MAXBUS, организующая автобусные туры на Алтай и в Шерегеш, отказала 45-летней сибирячке в поездке из-за ее возраста. Подробностями истории поделился Telegram-канал «НГС — новости Новосибирска».

Путешественница рассказала, что она хотела забронировать поездку на март, однако получила отказ. В переписке компания сослалась на службу безопасности, но точные причины не озвучила.

Материалы по теме:
Вопрос возраста. Как в России борются с эйджизмом
Вопрос возраста.Как в России борются с эйджизмом
13 января 2023
«35 лет — и ты устарел» Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
«35 лет — и ты устарел»Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
24 февраля 2023

«Мне как честному и ответственному человеку очень обидно, я считаю это оскорблением. Мы вам отказываем, потому что мы так хотим. Позор», — пожаловалась россиянка.

На странице MAXBUS во «ВКонтакте» указано, что туры организуют только для людей старше 18 и моложе 45 лет. Отмечается, что они подходят для молодежи, и компания может отказать в бронировании услуг, не объясняя причин.

Представители MAXBUS не стали комментировать ситуацию. После того как журналист издания обратился в компанию, туристке вернули бронирование, сославшись на сбой в работе службы безопасности, говорится в источнике.

Ранее другая россиянка лишилась отдыха в Турции за полмиллиона рублей из-за ошибки в паспорте. В документе путешественницы, родившейся в 1980-х, в графе «Место рождения» было написано: «Екатеринбург», хотя до 1991 года город назывался Свердловском. Паспорт изъяли, выписав штраф.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Госдуму внесли проект обращения к Конгрессу США по крушению Ил-76

      Российские военные пресекли попытки ВСУ контратаковать на одном направлении

      Маск решил зарегистрировать Tesla в штате Техас

      В Петербурге почти бесплатно сдадут квартиру с одним нюансом

      45-летней россиянке отказали в туре из-за возраста

      Выявлено вызывающее появление лишних пальцев редкое заболевание

      Российским банкам предложат следить за страной пребывания клиентов

      В российском регионе нашли цех по производству ядовитой стеклоомывающей жидкости

      Российского военного осудили на пять лет за самовольное оставление места службы

      В Госдуме ответили на заявление о подготовке ВСУ к новому наступлению

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше