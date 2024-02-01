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16:35, 1 февраля 2024Среда обитания

Сибиряки пожаловались Путину на черный снег

Жители Ачинска пожаловались президенту Путину на черный снег

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Сугробы в Ачинске покрылись черной пылью. Горожане направили коллективное письмо с жалобой на экологическую обстановку в городе в прокуратуру и президенту России Владимиру Путину, передает «7 канал Красноярск».

Сажа толстым слоем покрыла машины. Чувствуется пыль и в воздухе — она затрудняет дыхание, сетуют жители. Главным источником выбросов ачинцы называют заводы.

Чёрный снег заметили и в Красноярске. Запах гари стоит в воздухе, горожане держат окна закрытыми. Там в загрязнении воздуха винят железнодорожную котельную.

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Черный снег в районе глиноземного комбината лично продемонстрировал министр экологии региона Владимир Часовитин. Ученые Сибирского федерального университета изучат материал и определят источник загрязнения. Решением проблемы занялись в Росприроднадзоре. Краевое управление МВД проводит проверку.

Грязный воздух запер в домах жителей Улан-Удэ. Вредные примеси не рассеиваются в воздухе из-за отсутствия ветра. Третий день в городе действует режим неблагоприятных метеорологических условий

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      Виктория Клабукова
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