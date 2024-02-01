Жители российского города оказались заперты в домах из-за грязного воздуха

Жителей Улан-Удэ третий день просят не выходить из дома из-за грязного воздуха

Жители Улан-Удэ в Бурятии третий день не могут выйти на улицу из-за сильного загрязнения воздуха. О том, что горожане практически оказались заперты в домах, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

В российском городе действует режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), который будет действовать на территории Улан-Удэ до пятницы, 2 февраля. Сейчас на улицах города холодно и отсутствует ветер, из-за чего вредные примеси не рассеиваются. Неизвестно, изменится ли ситуация завтра.

Врачи рекомендуют местными жителям пить больше воды, не заниматься спортом и оставаться в помещениях с закрытыми окнами и дверьми. При необходимости покинуть жилье следует надеть маску.

Ранее режим НМУ первой категории был введен в Красноярске. Он действует с 30 января по 2 февраля.