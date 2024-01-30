В Красноярске ввели режим «черного неба» до 2 февраля

В Красноярске с 30 января по 2 февраля ввели режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). О том, что «черное небо» накрыло российский город, сообщила заместитель министра экологии региона Юлия Гуменюк в своем Telegram-канале.

По ее словам, режим НМУ первой категории опасности в городе продлится с 19:00 (15:00 мск) 30 января до 19:00 (15:00 мск) 2 февраля. Гуменюк также уточнила, что режим «черного неба» сохранится в Минусинске, его отменят на сутки позже запланированного — 31 января в 19:00 (15:00 мск).

До этого же срока, по данным Минприроды Хакасии, продлили режим НМУ в Абакане и Черногорске. Там режим «черного неба» объявили 25 января на сутки, а затем неоднократно продлевали.

Ранее зловонным смогом заволокло Стерлитамак. Сильный туман, а также неприятный запах и привкус в воздухе жители города почувствовали утром 24 января. При этом подобное в Стерлитамаке происходит не впервые: аналогичная ситуация на протяжении нескольких дней наблюдалась два года назад.