Среда обитания
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15:02, 24 января 2024Среда обитания

Российский город заволокло зловонным смогом

Стерлитамак заволокло зловонным смогом

Жители Стерлитамака пожаловались на то, что небо заволокло зловонным смогом. Внимание на инцидент в российском городе обратил Telegram-канал Mash.

Сильный туман, а также неприятный запах и привкус в воздухе местные жители заметили утром в среду, 24 января. При этом подобное в Стерлитамаке происходит не впервые — так, аналогичная ситуация на протяжении нескольких дней наблюдалась два года назад. На записи, сделанной жителями Стерлитамака, можно увидеть густой туман, из-за которого видимость в городе значительно снизилась. В результате многие из них пожаловались на головные боли, тошноту и резь в глазах, а некоторые побоялись отпускать своих детей в школу.

По информации Telegram-канала «Короче, Стерлитамак», смог и резкий запах в воздухе почувствовали в соседнем городе Салавате, а также селах и деревнях Стерлитамакского района. Жители Стерлитамака считают, что зловонный туман распространился из Салавата по вине одного из расположенных там предприятий. «Смотрите, противоположных домов не видно. Южный ветер со стороны Салавата, опять газовка. Сколько это будет продолжаться?» — возмутилась одна из жительниц Стерлитамака.

В местном Минэкологии сообщили, что возьмут пробы воздуха с помощью передвижной экологической лаборатории. Результаты проверки станут известны позднее.

Ранее в январе стало известно, что в Кемерово ввели режим «черного неба» из-за продолжительного тумана. Помимо этого, жители жаловались на неприятный запах в воздухе.

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      Полина Кислицына
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