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11:02, 22 января 2024Путешествия

В российском аэропорту задержали рейсы из-за режима «черного неба»

Mash: в аэропорту Кемерово задержали рейсы из-за режима «черного неба»

Фото: Максим Киселев / ТАСС

В аэропорту Кемерово задержали несколько рейсов из-за режима «черного неба». Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Как уточняет издание, три самолета не прибыли из Москвы из-за неблагоприятных метеоусловий. По данным источника, туман над российским городом сохраняется уже шестой день, местные жители жалуются на плохую видимость, неприятный запах и проблемы с дыханием.

В Минприроды рассказали, что смог образовался из-за слабого ветра и расположения региона в котловине.

Ранее сообщалось, что из-за смога в Челябинске на два дня ввели режим «черного неба». Производства обязали сократить выбросы в атмосферу на 20 процентов.

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      Марина Черняк
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