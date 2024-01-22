В российском аэропорту задержали рейсы из-за режима «черного неба»

Mash: в аэропорту Кемерово задержали рейсы из-за режима «черного неба»

В аэропорту Кемерово задержали несколько рейсов из-за режима «черного неба». Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Как уточняет издание, три самолета не прибыли из Москвы из-за неблагоприятных метеоусловий. По данным источника, туман над российским городом сохраняется уже шестой день, местные жители жалуются на плохую видимость, неприятный запах и проблемы с дыханием.

В Минприроды рассказали, что смог образовался из-за слабого ветра и расположения региона в котловине.

Ранее сообщалось, что из-за смога в Челябинске на два дня ввели режим «черного неба». Производства обязали сократить выбросы в атмосферу на 20 процентов.