Бренд Adidas потерял миллиард евро выручки после девальвации песо в Аргентине

Спортивный бренд Adidas потерял миллиард евро после девальвации песо в Аргентине. Об этом говорится в отчете компании о предварительных финансовых результатах за 2023 год.

Выяснилось, что выручка немецкой марки сократилась на миллиард евро из-за девальвации аргентинского песо. При этом продажи ретейлера снизились на 5 процентов до 21,4 миллиарда евро в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Негативно на выручку повлияло прекращение сотрудничества с рэпером Канье Уэстом, с которым бренд выпускал коллекцию Yeezy.

Согласно документу, прибыль Adidas в 2023 году снизилась в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

В декабре 2023 года россиянам предрекли резкий рост цен на Adidas и Reebok. Старший директор CORE.XP Марина Малахатько в качестве одной из главных причин подобной динамики назвала резкое удорожание логистики.