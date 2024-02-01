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15:30, 1 февраля 2024Ценности

Adidas потерял миллиард евро

Бренд Adidas потерял миллиард евро выручки после девальвации песо в Аргентине

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Спортивный бренд Adidas потерял миллиард евро после девальвации песо в Аргентине. Об этом говорится в отчете компании о предварительных финансовых результатах за 2023 год.

Выяснилось, что выручка немецкой марки сократилась на миллиард евро из-за девальвации аргентинского песо. При этом продажи ретейлера снизились на 5 процентов до 21,4 миллиарда евро в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Негативно на выручку повлияло прекращение сотрудничества с рэпером Канье Уэстом, с которым бренд выпускал коллекцию Yeezy.

Согласно документу, прибыль Adidas в 2023 году снизилась в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

В декабре 2023 года россиянам предрекли резкий рост цен на Adidas и Reebok. Старший директор CORE.XP Марина Малахатько в качестве одной из главных причин подобной динамики назвала резкое удорожание логистики.

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      Карина Черных
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