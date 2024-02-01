Россиянина Амфетаминова задержали за распространение мефедрона

В Воронеже за сбыт мефедрона задержали россиянина Амфетаминова

В Воронеже суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого в покушении на производство и сбыт наркотиков россиянина по фамилии Амфетаминов. Об этом в четверг, 1 февраля, в своем Telegram-канале сообщает РБК.

По данным издания, мужчина попался при попытке разложить в тайники-закладки свертки с мефедроном. Общая масса, приготовленных к сбыту наркотиков, составила 4,22 грамма. Довести свой замысел до конца мужчины не успели, их действия пресекли сотрудники полиции.

Амфетаминову и его сообщникам грозит до 20 лет колонии.

31 января сообщалось, что в Приморском крае суд приговорил к 10,5 года лишения свободы рецидивиста, который напал с битой на женщину и требовал у нее наркотики.