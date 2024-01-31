Мужчина в поисках наркотиков напал с битой на россиянку и сел на десять лет

В Приморском крае рецидивист получил 10,5 года за нападение с битой на женщину

В Приморском крае суд приговорил к 10,5 года лишения свободы рецидивиста, который напал с битой на женщину и требовал у нее наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Осужденного отправят в исправительную колонию строгого режима.

Суд установил, что в июне 2022 года мужчина со знакомым отправился по одному из адресов в Дальнегорске, где проживала женщина, которая, по его сведениям, торговала синтетическими наркотиками. Квартиру им открыла соседка, а самой хозяйки в этот момент не было дома. Мужчины набросились на нее с кулаками, требуя запрещенные вещества. От ударов женщина упала и потеряла сознание. Она очнулась уже в больнице.

В это время в квартиру вернулась хозяйка и увидела лежавшую на полу соседку с окровавленной головой. Двое мужчин напали и на нее — один из них бил женщину кулаками и битой по голове, угрожая убить, если она не даст им наркотики. Тогда пострадавшая сказала им, что дома веществ нет, и предложила пойти за закладкой. По дороге всех троих задержала полиция.

Осужденный ранее был привлечен к уголовной ответственности за причинение тяжких телесных повреждений и незаконное изготовление наркотиков.