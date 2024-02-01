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12:59, 1 февраля 2024Наука и техника

Вирусы использовали для уничтожения опасной бактерии

Microbiology Spectrum: модифицированные бактериофаги уничтожили опасную бактерию

Фото: Cole Wilson / Northwestern University / phys.org

Ученые Северо-Западного университета использовали модифицированные вирусы для уничтожения опасного для человека патогена. Результаты исследования опубликованы в журнале Microbiology Spectrum.

В ходе экспериментов биологи модифицировали ДНК нескольких бактериофагов — вирусов, которые заражают и размножаются внутри бактерий. Затем эта ДНК была помещена внутри клеток микроорганизма Pseudomonas aeruginosa, известного устойчивостью к антибиотикам. Генетический материал обошел защитные механизмы патогена и инициировал сборку полноценных вирионов, уничтожающих бактерию изнутри.

Сначала команда клонировала и собрала геномы фагов JG024 и DMS3 внутри дрожжей. Для того чтобы поместить ДНК внутрь бактерии, был использован метод электропорации, когда во внешней стенке бактерии проделываются временные отверстия благодаря коротким высоковольтным импульсам электричества. Обычно бактерии распознавали ДНК как инородный объект и уничтожали его, однако исследователи сконструировали геном таким образом, чтобы обойти антивирусную защиту, которая у бактерий представлена системой CRISPR.

Авторы пишут, что разработанный ими метод позволяет использовать для борьбы с патогеном даже те фаги, которые по своей природе не способны заразить данный штамм бактерий. Таким образом, проведенное исследование представляет собой решающий шаг на пути к разработке клинической терапии на основе бактериофагов.

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      Александр Еникеев
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