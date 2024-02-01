Байден подпишет указ против израильских поселенцев на Западном берегу

CNN: Байден введет санкции против израильских поселенцев на Западном берегу

Президент США Джо Байден в четверг, 1 февраля, подпишет указ о введении санкций против израильских поселенцев на Западном берегу. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает CNN.

«Сегодня президент Байден подпишет новый исполнительный указ, предусматривающий ряд мер по противодействию лицам, подрывающим мир, стабильность и безопасность на Западном берегу», — указал представитель президентской администрации.

Отмечается, что ограничительные меры будут введены в отношении причастных «к угрозам, насилию в отношении гражданских лиц, принуждению к переселению, разрушению домов, изъятию частной собственности и другой террористической деятельности».

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон глубоко обеспокоен идеями о расширении еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.