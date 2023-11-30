США обеспокоились идеями о расширении еврейских поселений на Западном берегу

Блинкен: США озабочены идеей о расширении еврейских поселений на Западном берегу

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены идеями о расширении еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

Кроме того, он выразил озабоченность в том числе экстремистским насилием со стороны поселенцев. По мнению главы Госдепа, подобные шаги приведут к эскалации напряженности на Западном берегу.

«Я озвучил четкие ожидания насчет решения этих вопросов», — сказал он на брифинге в Тель-Авиве. Блинкен подчеркнул, что в ходе встречи с израильскими лидерами были затронуты такие вопросы, как постоянная нацеленность на предотвращение распространения конфликта на Западный берег, северную границу Израиля или весь регион.

Ранее лидеры арабских и мусульманских стран выступили против отделения сектора Газа от Западного берега реки Иордан. Страны указали на необходимость включения этих территорий вместе с Восточным Иерусалимом в состав независимого палестинского государства.