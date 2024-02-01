Китайским автозаводам перестало хватать электронных блоков

Reuters: китайские автопроизводители Changan и Chery пострадали из-за Huawei

Крупные китайские автопроизводители Changan Auto и Chery Auto, а также более мелкий бренд Seres пожаловались на национального технологического гиганта Huawei в связи с тем, что он не исполнил своего обещания по вычислительным блокам и сорвал сроки поставок электромобилей премиум-класса. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с проблемой, сообщает Reuters.

Блок под названием MDC 810 должен обеспечить работу передовых систем помощи водителю. При этом Huawei рассматривает его в качестве флагманского продукта на рынке программного обеспечения и компонентов для умных электромобилей.

Однако в процессе выпуска компания столкнулась с нехваткой ключевых компонентов, необходимых для блока. Проблемы возникли в очень неудобное для Huawei время, потому что производитель собирается выделить свое подразделение Intelligent Automotive Solution (IAS) в отдельную компанию и ищет инвесторов. Та же Changan Auto хотела купить до 40 процентов акций.

Нынешняя ситуация может осложнить переговоры, кроме того, автопроизводители уже теряют деньги. Так, клиентам, которые заказали Changan Avatr 12 стоимостью 300,8 тысячи юаней (41,8 тысячи долларов), за задержку выплатят до 15 тысяч юаней (2,08 тысячи долларов), а тем, кто ждет Chery Luxeed S7, — 10 тысяч юаней (1,39 тысячи).

В августе прошлого года стало известно, что Huawei получила от государства около 30 миллиардов долларов для производства чипов, необходимых для преодоления последствий американских санкций. В рамках такой борьбы компания строит в Китае теневую сеть предприятий, не попадающих под ограничительные меры.