Китайский IT-гигант получил господдержку для обхода санкций США

Bloomberg: китайский Huawei получил $30 млрд господдержки для обхода санкций США

Китайский IT-гигант Huawei, находящийся под ограничительными мерами США с 2019 года, занялся производством чипов и получил на это около 30 миллиардов долларов финансирования от государства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на базирующуюся в Вашингтоне Ассоциацию производителей полупроводников (SIA).

По данным организации, Huawei организовывает в Китае теневую сеть предприятий, работа которой позволит компании обойти санкции США и способствовать реализации технологических амбиций властей. Для этих целей корпорация уже купила два завода и строит еще как минимум три.

Санкции США фактически запрещают Huawei сотрудничать с любыми американскими компаниями. Как отмечает SIA, если китайский гигант строит и покупает производственные мощности от имени малоизвестных компаний, он получает возможность закупать американское оборудование для производства чипов и другие недоступные материалы.

В Минторге США в ответ на запрос журналистов заявили, что следят за ситуацией и готовы принять меры в случае необходимости. В черный список министерства уже внесены десятки китайских компаний, в том числе две, по данным SIA, являющиеся частью сети Huawei — Fujian Jinhua Integrated Circuit и Pengxinwei IC Manufacturing, или PXW.

SIA представляет большинство ведущих мировых производителей полупроводников, в том числе американскую Intel, южнокорейскую Samsung и тайваньскую TSMC, а также крупных поставщиков оборудования, таких как американская Applied Materials и нидерландская ASML. Как отмечает Bloomberg, руководство ассоциации SIA пытается предупредить ее членов, чтобы те были осторожны в работе с компаниями, которые могут иметь скрытые связи с Huawei.

О том, что Huawei строит заводы для других компаний, чтобы те закупали оборудование в США, сообщалось еще осенью 2022 года. Председатель правления Huawei Эрик Сюй заявлял о пользе американских санкций, отмечая, что китайское производство чипов «возродится».

Создание теневой сети заводов стало очередным шагом Китая в длящейся не первый год «войне чипов» с США. В октябре 2022 года американские власти ввели ограничения на поставки в КНР высокотехнологичных чипов и оборудования для их производства.

В ответ власти Китая лишили производителя чипов из США Micron Technology возможности продавать свои товары местным операторам критической инфраструктуры, а с 1 августа ограничили экспорт галлия и германия — редкоземельных материалов, которые используются в том числе для производства чипов. Страна является единственным в мире обладателем полного цикла получения редкоземельных металлов, контролируя по разным оценкам от 60 до 85 процентов глобального рынка.