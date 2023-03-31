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18:55, 31 марта 2023Экономика

Huawei заявила о пользе американских санкций

Huawei: китайское производство чипов возродится под давлением санкций США

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Китайское производство чипов «возродится» в результате санкций США. Об этом заявлении председателя правления Huawei Эрика Сюя сообщает CNBC.

Топ-менеджер производителя телекоммуникационного оборудования выступил с резкими заявлениями против американских ограничений на экспорт технологий в Китай. Сюй сказал, что трудности могут стимулировать, а не тормозить развитие производства чипов в КНР. По его словам, под давлением обстоятельств полупроводниковая промышленность Китая превратится в сильную и самодостаточную отрасль, а Huawei окажет ей необходимую поддержку.

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Китайский технологический сектор стремится к самообеспечению в условиях противостояния с США. Однако эксперты сходятся во мнении, что достичь этого может быть очень трудно, так как производство чипов в Китае в значительной степени зависит от иностранных технологий, и в стране нет компаний, которые могли бы сравниться с гигантами из США, Тайваня, Японии и Южной Кореи. При этом американское оборудование используется в процессе производства микросхем по всему миру, даже если чип изготавливается в другой стране.

Ранее США перестали выдавать американским компаниям лицензии на экспорт продукции Huawei и изучают возможность формализации ограничения. Некоторые чиновники американской администрации поддерживают запрет всех продаж китайской компании, которую подозревают в сотрудничестве с властями и военными Китая.

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Влада Горячева
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