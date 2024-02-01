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12:39, 1 февраля 2024Мир

Боррель призвал ЕС одобрить расширение Европейского фонда мира для Украины

Боррель: ЕС должен одобрить расширение Европейского фонда мира для Украины

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Лидеры Европейского союза должны одобрить расширение Европейского фонда мира для производства снарядов для Вооруженных сил Украины, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Видео с заявлением опубликовано на странице политика в социальной сети X (бывший Твиттер).

При этом он подчеркнул, что венгерская сторона не выступает против принятия этой меры и поставок вооружений Украине по данной линии, хоть Будапешт и не будет участвовать в инициативе.

«Я объясняю: одно дело — не участвовать, другое дело — блокировать. Венгрия не хочет участвовать, но она не блокирует», — отметил политик.

Ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо призвал к компромиссу для обеспечения помощи ЕС Украине. Однако он добавил, что понимает обеспокоенность Венгрии из-за отсутствия прозрачности в распределении предоставляемых Киеву средств.

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      Максим Габриелян
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