Боррель призвал ЕС одобрить расширение Европейского фонда мира для Украины

Боррель: ЕС должен одобрить расширение Европейского фонда мира для Украины

Лидеры Европейского союза должны одобрить расширение Европейского фонда мира для производства снарядов для Вооруженных сил Украины, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Видео с заявлением опубликовано на странице политика в социальной сети X (бывший Твиттер).

При этом он подчеркнул, что венгерская сторона не выступает против принятия этой меры и поставок вооружений Украине по данной линии, хоть Будапешт и не будет участвовать в инициативе.

«Я объясняю: одно дело — не участвовать, другое дело — блокировать. Венгрия не хочет участвовать, но она не блокирует», — отметил политик.

Ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо призвал к компромиссу для обеспечения помощи ЕС Украине. Однако он добавил, что понимает обеспокоенность Венгрии из-за отсутствия прозрачности в распределении предоставляемых Киеву средств.