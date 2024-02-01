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11:38, 1 февраля 2024Мир

Премьер Бельгии призвал к компромиссу для обеспечения помощи ЕС Украине

Премьер Бельгии Де Кроо: ЕС должен прийти к компромиссу в вопросе помощи Украине

Фото: Didier Lebrun / Globallookpress.com

Все страны-члены Европейского союза (ЕС) должны прийти к компромиссу в вопросе помощи Украине в ходе сегодняшнего саммита. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо по прибытии на предстоящую встречу, передает ТАСС.

«Сегодня экстренный саммит, и на нем мы обсуждаем вопрос, как мы поддержим Украину. Как Украина будет покупать оружие, в котором она нуждается, и как она будет выдавать зарплаты своим учителям. Поэтому компромисс 27 стран ЕС имеет ключевое значение. На прошлом саммите было согласие 26 стран, сейчас очень важен компромисс всех», — отметил политик.

Он также добавил, что понимает позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, касающуюся прозрачности процесса выделения финансовых средств.

Ранее в ЕС придумали план Б для помощи Украине в обход вето Венгрии. В случае если Будапешт заблокирует помощь, страны сообщества в ходе очередной встречи представителей выступят за рост финансирования Европейского фонда мира.

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      Максим Габриелян
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