ФСБ нашла в доме у россиянина сотни килограммов икры на 3,5 миллиона рублей

На Камчатке у российского браконьера нашли 570 килограммов икры

На Камчатке ФСБ нашла и изъяла у россиянина сотни килограммов браконьерской икры. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, 570 килограммов деликатеса хранились в принадлежащем подозреваемому частном доме. Товар был расфасован в 184 пластиковых контейнера и готов к продаже. Задержанный не смог пояснить происхождение икры и предоставить необходимые документы, которые подтвердили бы законность ее приобретения. Стоимость изъятого оценивается в 3,5 миллиона рублей.

10 января сообщалось, что Забайкальский районный суд вынес обвинительный приговор двоим бывшим сотрудникам таможни и их подельнику за организацию незаконного ввоза черной икры из Китая.