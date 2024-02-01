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17:10, 1 февраля 2024Силовые структуры

ФСБ нашла в доме у россиянина сотни килограммов икры на 3,5 миллиона рублей

На Камчатке у российского браконьера нашли 570 килограммов икры

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

На Камчатке ФСБ нашла и изъяла у россиянина сотни килограммов браконьерской икры. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, 570 килограммов деликатеса хранились в принадлежащем подозреваемому частном доме. Товар был расфасован в 184 пластиковых контейнера и готов к продаже. Задержанный не смог пояснить происхождение икры и предоставить необходимые документы, которые подтвердили бы законность ее приобретения. Стоимость изъятого оценивается в 3,5 миллиона рублей.

10 января сообщалось, что Забайкальский районный суд вынес обвинительный приговор двоим бывшим сотрудникам таможни и их подельнику за организацию незаконного ввоза черной икры из Китая.

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      Владимир Седов
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