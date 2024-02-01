Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:41, 1 февраля 2024Россия

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрывали

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после остановки

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Информация о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту была опубликована в 4:29 по московскому времени в четверг, 1 февраля. «Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — призвали в сообщении.

Уже в 5:00 движение по мосту восстановили. Согласно данным на 7:00 по Москве, «с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет».

Ранее в Крыму отвергли необходимость строительства подземного тоннеля через пролив. С таким заявлением выступил глава полуострова Сергей Аксенов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Залужного обвинили в потере десяти бригад ВСУ

      Глава ГУР Украины отказался считать Трампа поклонником России

      Повар в VIP-семью и стоматолог вошли в топ высокооплачиваемых вакансий в России

      Россиянам назвали лучшее время для бронирования летних туров

      На Западе раскрыли подробности о перемирии в секторе Газа

      Путин рассказал о производстве в России жизненно важных лекарств

      Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрывали

      На Украине оценили решение суда ООН по иску Киева к России

      Украинские беспилотники сбили над Курской и Белгородской областями

      Немецкий генерал призвал к ударам по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше