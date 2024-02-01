Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрывали

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после остановки

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Информация о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту была опубликована в 4:29 по московскому времени в четверг, 1 февраля. «Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — призвали в сообщении.

Уже в 5:00 движение по мосту восстановили. Согласно данным на 7:00 по Москве, «с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет».

Ранее в Крыму отвергли необходимость строительства подземного тоннеля через пролив. С таким заявлением выступил глава полуострова Сергей Аксенов.