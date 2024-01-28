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12:26, 28 января 2024Россия

В Крыму отвергли необходимость строительства подземного тоннеля через пролив

Аксенов заявил, что нет необходимости строить тоннель под Керчинским проливом

Фото: Unsplash

В строительстве подземного тоннеля через Керчинский пролив нет необходимости. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в интервью телекомпании «Вести Крым».

При этом Аксенов отметил, что техническая возможность для реализации подобного проекта имеется, однако нет смысла строить дублирующий вариант Крымского моста, поскольку тот хорошо защищен. «Спецоперация закончится целями, которые обозначил президент, и после этого никакой потребности в тоннеле не будет», — рассказал Аксенов.

24 ноября американское издание Washington Post сообщило, что Россия и Китай могут построить тоннель под Керченским проливом. На следующий день официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь опроверг сообщение о прокладке подводного тоннеля под Керченским проливом.

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      Владимир Седов
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