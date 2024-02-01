Россиянам назвали лучшее время для бронирования летних туров

Турагент Мельник посоветовал россиянам начинать бронировать летние туры зимой

Россиянам стоит начинать бронировать летние туры уже зимой, посоветовал эксперт по туризму Николай Мельник. Лучшее время для покупки он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Так сложилось, что старт продаж летних туров начинается в декабре, сообщил турагент. Второй этап — это январь, третий — февраль, четвертый — март. Иногда бывает и пятый этап в апреле, рассказал он. При этом в зависимости от динамики продаж каждый месяц идет повышение цены. Если динамика плохая, то цены увеличивают на 5 процентов, если хорошая — до 20 процентов, предупредил эксперт.

У раннего бронирования есть большие преимущества. Во-первых, можно оплачивать не всю сумму, а можно оплачивать частями. Во-вторых, все туроператоры дают по раннему бронированию гарантию лучшей цены. Что это значит: если вы покупаете тур за 100 тысяч рублей и вдруг видите, что ближе к дате вылета он стоит 80 тысяч рублей, то абсолютно спокойно на законных правах эту стоимость можно пересчитать и вернуть разницу Николай Мельник турагент

В целом бронировать летние турпакеты лучше всего в первую неделю после новогодних праздников, уверен собеседник «Ленты.ру». Дело в том, что в этот период туроператорам некогда считать динамику, поэтому цены занижены. Такая же ситуация, по его словам, будет в первую неделю после майских праздников.

Ранее российским туристам назвали наиболее дешевые и безвизовые направления для отпуска в зимний период, в их числе оказались Таиланд, Шри-Ланка и Узбекистан.