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07:03, 1 февраля 2024Путешествия

Россиянам назвали лучшее время для бронирования летних туров

Турагент Мельник посоветовал россиянам начинать бронировать летние туры зимой

Фото: «Лента.ру»

Россиянам стоит начинать бронировать летние туры уже зимой, посоветовал эксперт по туризму Николай Мельник. Лучшее время для покупки он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Так сложилось, что старт продаж летних туров начинается в декабре, сообщил турагент. Второй этап — это январь, третий — февраль, четвертый — март. Иногда бывает и пятый этап в апреле, рассказал он. При этом в зависимости от динамики продаж каждый месяц идет повышение цены. Если динамика плохая, то цены увеличивают на 5 процентов, если хорошая — до 20 процентов, предупредил эксперт.

У раннего бронирования есть большие преимущества. Во-первых, можно оплачивать не всю сумму, а можно оплачивать частями. Во-вторых, все туроператоры дают по раннему бронированию гарантию лучшей цены. Что это значит: если вы покупаете тур за 100 тысяч рублей и вдруг видите, что ближе к дате вылета он стоит 80 тысяч рублей, то абсолютно спокойно на законных правах эту стоимость можно пересчитать и вернуть разницу

Николай Мельниктурагент

В целом бронировать летние турпакеты лучше всего в первую неделю после новогодних праздников, уверен собеседник «Ленты.ру». Дело в том, что в этот период туроператорам некогда считать динамику, поэтому цены занижены. Такая же ситуация, по его словам, будет в первую неделю после майских праздников.

Ранее российским туристам назвали наиболее дешевые и безвизовые направления для отпуска в зимний период, в их числе оказались Таиланд, Шри-Ланка и Узбекистан.

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      Екатерина Смирная
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