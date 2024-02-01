Бывшая сотрудница Pandora раскрыла правду о работе в магазине

Бывшая сотрудница одного из ювелирных магазинов Pandora Эмма Дженкинс из Австралии раскрыла правду о работе в компании. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам юзерши, в первый рабочий день она встретилась с менеджером бутика, который попросил девушку снять ее серьги. «В ушах могут быть только одни серьги, и это серьги Pandora», — заявил коллега.

Девушка предложила скрыть ювелирные изделия под волосами, однако не получила разрешения. «Это не моя проблема, таковы правила», — объяснили австралийке. Она также узнала, что не может совсем отказаться от украшений, поскольку это негативно сказывается на имидже марки.

В июле 2022 года бывшая сотрудница одного из парфюмерно-косметических магазинов Sephora Сара Пальмира рассказала скрываемую от покупателей правду о рабочем месте. Девушка заявила, что она и ее коллеги пренебрегали наведением порядка, отметив, что у них не хватало на это времени. По данной причине блогерша посоветовала своим зрителям не тестировать на себе продаваемые в подобных торговых точках средства.