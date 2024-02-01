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09:42, 1 февраля 2024Ценности

Бывшая возлюбленная Моргенштерна показала фигуру в купальнике

Фото: @elizabethvasilenko

Бывшая возлюбленная рэпэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) — блогерша Елизавета Василенко — показала фигуру в откровенном образе. Соответствующие сторис появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

25-летняя модель опубликовала серию снимков, на которых она катается на серфе на Бали. На размещенных кадрах знаменитость запечатлена в океане в купальнике черного цвета, который оформлен глубоким V-образным декольте на молнии. При этом волосы девушки были распущены, а на ее лице отсутствовал макияж.

В сентябре 2023 года экс-супруга музыканта также снялась в оголяющем тело наряде из цепей. Блогерша Дилара Зинатуллина позировала в ажурном нижнем белье, выполненном из золотистых металлических деталей.

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      Карина Черных
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