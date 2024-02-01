Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» осудили на семь лет за покушение на соседа

Экс-боец ЧВК «Вагнер» получил семь лет за покушение на соседа

Рудничный районный суд Кемерова приговорил к семи годам лишения свободы бывшего участника частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Александра Держалова за покушение на расправу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, осужденный вернулся из клуба домой и поссорился с двумя соседями, так как подумал, что они его оскорбляют. Он напал на одного из них с ножом. Однако клинок отвалился от рукояти, и фигурант не смог довести преступление до конца. Затем приехали полицейские и скорая помощь. Потерпевшего удалось спасти.

Держалов уже был судим семь раз, уточняет «Газета.ру».

Ранее полицейские Санкт-Петербурга задержали бизнесмена и бывшего бойца «Вагнер», подозреваемого в организации расправы над человеком в Турции.