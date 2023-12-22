Вагнеровца задержали в российском городе за организацию расправы в Турции

В Петербурге задержали бывшего бойца ЧВК «Вагнер» за заказное убийство в Турции

Полицейские Санкт-Петербурга задержали бизнесмена и бывшего бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», подозреваемого в организации расправы над человеком в Турции. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, в Следственный комитет с заявлением на задержанного обратился его знакомый. Он утверждал, что подозреваемый предложил ему деньги за расправу над человеком, живущим в Турции, и даже составил подробный план. Предположительно, он заказал свою жену.

На следующую встречу с заказчиком потенциальный исполнитель пришел вместе с сотрудниками спецслужб. Экс-вагнеровца задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

Отмечается, что в 2021 году мужчина уже был приговорен к 23 годам колонии, однако через полтора года подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился на СВО.

Ранее суд в Ростове-на-Дону приговорил к 6 годам и 11 месяцам колонии вагнеровца Павла Николина, устроившего стрельбу по полицейским на границе с Донецкой народной республикой.