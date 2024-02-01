Врачи развеяли миф о самом распространенном виде рака

Врач Малышева: ношение бюстгальтера не провоцирует развитие рака молочной железы

Терапевт Елена Малышева и онколог-маммолог Надежда Рожкова в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале развеяли миф о раке молочной железы — самом распространенном виде онкологических заболеваний. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Врачи опровергли распространенное заблуждение о том, что ношение бюстгальтера провоцирует развитие рака молочной железы. «Сразу про бюстгальтер скажем, что даже медики думали, что он враг, но оказалось — ничего подобного», — сказала Малышева.

Врачи отметили, что первым врагом молочной железы является ожирение. «Железистая ткань исчезает потихоньку и замещается жировой, а значит, риски рака увеличиваются», — пояснила Малышева. Рожкова добавила, что риски рака груди также повышают курение и генетика.

«Очень важно женщинам, у которых есть наследственный рак у мамы, у тети, у сестры, у бабушки, гинекологический рак, не только молочной железы, сдать анализ крови на ДНК-исследование», — заключила онколог.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин развеял еще один распространенный миф о раке молочной железы. Специалист заявил, что использование дезодоранта не вызывает развития этого вида онкологического заболевания.