Врач развеял распространенный миф о вызывающем рак средстве

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» заявил, что использование дезодоранта не вызывает развития рака молочной железы. Выпуск, в котором медик развеял распространенный миф об этом средстве, доступен на платформе «Смотрим».

В ответ на вопрос, действительно ли использование дезодоранта провоцирует развитие рака молочной железы, врач ответил отрицательно. «На самом деле нет, хотя такие идеи были», — отметил специалист. По его словам, проведенные исследования показали, что никакой связи между применением дезодаранта и раком нет.

Ранее Агапкин заявил, что худоба у курящего человека может быть симптомом рака легких.

До этого врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности продолжительного кашля у людей, которые бросили недавно курить. По словам специалиста, этот симптом также может свидетельствовать о раке легких.