Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:25, 20 декабря 2023Интернет и СМИ

Врач развеял распространенный миф о вызывающем рак средстве

Фото: Diego Cervo / Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» заявил, что использование дезодоранта не вызывает развития рака молочной железы. Выпуск, в котором медик развеял распространенный миф об этом средстве, доступен на платформе «Смотрим».

В ответ на вопрос, действительно ли использование дезодоранта провоцирует развитие рака молочной железы, врач ответил отрицательно. «На самом деле нет, хотя такие идеи были», — отметил специалист. По его словам, проведенные исследования показали, что никакой связи между применением дезодаранта и раком нет.

Ранее Агапкин заявил, что худоба у курящего человека может быть симптомом рака легких.

До этого врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности продолжительного кашля у людей, которые бросили недавно курить. По словам специалиста, этот симптом также может свидетельствовать о раке легких.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США нашли способ легально конфисковать российские активы. Как они это сделают?

      Раскрыты «недорогие и крутые» устройства

      Лидера российской банды приговорили к колонии за разбой на 23 миллиона рублей

      Раскрыты подробности обмена командиров «Азова»

      Региону России предрекли усиление мороза после похолодания до 55 градусов

      В Госдуме объяснили просьбу Чехии и Словакии снова покупать российскую нефть

      От сбоя Windows 11 пострадали студенты

      В России оценили появление нового способа заработать

      В квартире российской пенсионерки взорвался самогонный аппарат

      Певец ЮрКисс пообещал завершить карьеру после первого и последнего альбома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости