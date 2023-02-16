Врач назвал неочевидный признак рака легких

Врач Агапкин назвал худобу в сочетании с курением признаком рака легких

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин рассказал о неочевидном признаке, который указывает на развитие рака легких. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил о связи худобы в сочетании с курением с онкологическим заболеванием. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Если мы видим человека в возрасте старше 60 лет, который курит, у которого есть потеря массы тела, первое, о чем стоит задуматься, — об онкологических заболеваниях, например, о раке легких», — объяснил специалист. Врач рекомендовал при указанных признаках сделать компьютерную томографию (КТ) грудной клетки.

«Есть вариант более благоприятный — это хроническая обструктивная болезнь легких, она тоже часто сопровождается у курильщиков снижением массы тела, но это тоже не очень хороший прогноз», — отметил Агапкин. Он также добавил, что о проблемах с сердцем, наоборот, могут свидетельствовать отеки и набор веса.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» предупредил об опасности продолжительного кашля у людей, которые бросили недавно курить. По словам специалиста, этот симптом также может свидетельствовать о раке легких.