Немецкий генерал Бюлер назвал законными удары ВСУ по центральным регионам России

Генерал бундесвера в отставке Эрхард Бюлер поддержал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским регионам. С таким заявлением он выступил в эфире подкаста телерадиокомпании MDR.

Бюлер прокомментировал заявления командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы о том, что Киев «выиграл бы гораздо быстрее», если получил разрешение от Запада наносить удары своими дальнобойными системами по территории в глубине России.

«Все, что находится в глубине России, — все это законные цели», — призвал немецкий генерал.

Эксперт добавил, что западные военные играют в «политическом пространстве», при этом сами политики не хотят использования их оружия на территории России из-за рисков эскалации конфликта. По мнению Бюлера, удары ВСУ по российским регионам не решат исход конфликта.

Ранее Неижпапа рассказал про желание бить западными ракетами «вглубь территории России». По его мнению, в таком случае ситуация на поле боя для ВСУ стала бы значительно лучше.