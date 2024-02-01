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06:25, 1 февраля 2024Мир

Немецкий генерал призвал к ударам по России

Немецкий генерал Бюлер назвал законными удары ВСУ по центральным регионам России

Фото: Unsplash

Генерал бундесвера в отставке Эрхард Бюлер поддержал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским регионам. С таким заявлением он выступил в эфире подкаста телерадиокомпании MDR.

Бюлер прокомментировал заявления командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы о том, что Киев «выиграл бы гораздо быстрее», если получил разрешение от Запада наносить удары своими дальнобойными системами по территории в глубине России.

«Все, что находится в глубине России, — все это законные цели», — призвал немецкий генерал.

Эксперт добавил, что западные военные играют в «политическом пространстве», при этом сами политики не хотят использования их оружия на территории России из-за рисков эскалации конфликта. По мнению Бюлера, удары ВСУ по российским регионам не решат исход конфликта.

Ранее Неижпапа рассказал про желание бить западными ракетами «вглубь территории России». По его мнению, в таком случае ситуация на поле боя для ВСУ стала бы значительно лучше.

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      Марина Совина
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