Чиновники съехались к памятнику Ельцина в одном российском городе

Е1.ru: чиновники съехались к памятнику Бориса Ельцина в Екатеринбурге

Чиновники съехались к памятнику первого президента России Борису Ельцину в Екатеринбурге для возложения цветов. Об этом сообщил городской портал E1.ru.

1 февраля один из крупных российских политиков отпраздновал бы 93-летие. Почтить память Ельцина приехали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полпред президента Владимир Якушев, уполномоченный по правам человека по Свердловской области Татьяна Мерзлякова, председатель Общественной палаты Александр Левин.

В конце января стало известно, что экс-президент России на встрече со своим американским коллегой Биллом Клинтоном в 1994 году заявил, что при расширении НАТО Россию следует принять в альянс первой.

Согласно обнародованному документу, за ужином с Клинтоном в Ново-Огарево 14 января 1994 года Ельцин объявил, что Россия «должна была стать первой страной на вступление в НАТО», за которой «последуют другие страны из Центральной и Восточной Европы».

Отмечалось, что Клинтон очень сдержанно воспринял предложение тогдашнего российского лидера.