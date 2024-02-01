Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:55, 1 февраля 2024Россия

Чиновники съехались к памятнику Ельцина в одном российском городе

Е1.ru: чиновники съехались к памятнику Бориса Ельцина в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Чиновники съехались к памятнику первого президента России Борису Ельцину в Екатеринбурге для возложения цветов. Об этом сообщил городской портал E1.ru.

1 февраля один из крупных российских политиков отпраздновал бы 93-летие. Почтить память Ельцина приехали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полпред президента Владимир Якушев, уполномоченный по правам человека по Свердловской области Татьяна Мерзлякова, председатель Общественной палаты Александр Левин.

В конце января стало известно, что экс-президент России на встрече со своим американским коллегой Биллом Клинтоном в 1994 году заявил, что при расширении НАТО Россию следует принять в альянс первой.

Согласно обнародованному документу, за ужином с Клинтоном в Ново-Огарево 14 января 1994 года Ельцин объявил, что Россия «должна была стать первой страной на вступление в НАТО», за которой «последуют другие страны из Центральной и Восточной Европы».

Отмечалось, что Клинтон очень сдержанно воспринял предложение тогдашнего российского лидера.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Годами тиражировали клевету». Москва потребовала извинений после отказа ООН признать Россию агрессором по иску Украины

      Россияне сняли квартиру и стали фигурантами уголовного дела

      Появились подробности перехвата беспилотников в Воронежской области

      Чиновники съехались к памятнику Ельцина в одном российском городе

      В Турции допустили возобновление переговоров России и Украины

      Бастрыкин потребовал от следователей доклад о расправе над бойцом ММА

      Стало известно о колебаниях ЕС в отношении Венгрии из-за Украины

      В США назвали сроки увольнения главкома ВСУ

      Российский дрон помог украинскому военному сдаться в плен

      В Россию стали ввозить больше крепкого алкоголя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше