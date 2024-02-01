Девушка пригрозила бойфренду расставанием из-за одержимости социальными сетями

В Китае девушка захотела расстаться с бойфрендом из-за его одержимости соцсетями

Жительница Китая захотела расстаться с партнером из-за того, что он проводит слишком много времени в социальных сетях. Об этом сообщает South China Morning Post.

Мужчина по фамилии Чэнь из провинции Чжэцзян ежедневно публикует более 10 постов в WeChat — самой популярной соцсети в Китае. Он выставляет фотографии блюд, которые ест в течение дня, мест, в которых бывает, а также людей, животных и различных предметов. По словам мужчины, ему нравится получать комментарии от пользователей и общаться с ними.

Однако партнершу Чэня раздражает его увлечение. Девушка встречается с мужчиной уже три года и не понимает, зачем он так часто делится своей личной жизнью в сети. Ей также не нравится, когда Чэнь фотографирует ее и публикует снимки в интернете. Девушка настолько устала от одержимости бойфренда соцсетью, что пригрозила ему расставанием, если он не начнет реже выкладывать посты.

Чэнь, в свою очередь, заявил, что благодаря соцсети ему удалось обзавестись большим количеством друзей и он не видит ничего плохого в своем увлечении. Девушка же утверждает, что он не уделяет должного внимания работе и реальной жизни из-за того, что тратит большую часть своего времени на соцсеть.

Многие пользователи сети осудили девушку за излишнюю строгость и поддержали Чэня. По их словам, интерес мужчины позволяет запечатлеть ценные моменты его жизни. «Выставлять посты в WeChat — это здорово. Ведь вы сможете просматривать свой аккаунт много лет спустя и вспоминать счастливые дни», — написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что житель Китая по фамилии Чжэн публично унизил бывшую партнершу за измену и пожалел. Женщина состояла в близких отношениях с другим мужчиной, когда встречалась с Чжэном.

