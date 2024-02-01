Доверие россиян к астрологам и искусственному интеллекту сравнили

EdgeЦентр: россияне доверяют астрологам больше, чем искусственному интеллекту

Опрос более 1,5 тысячи респондентов по всей России показал, что искусственному интеллекту (ИИ) сегодня доверяют 26,8 процента россиян, в то время как уровень доверия астрологам — 39,9 процента. Сравнили, кому больше россияне склонны доверять решение важных вопросов в своей жизни, аналитики IT-компании EdgeЦентр. С результатами ознакомилась «Лента.ру».

Среди тех, кто обращался к помощи ИИ 56,2 процента опрошенных получили ответ, который помог им в принятии важного решения. Консультации астрологов же помогли россиянам в 52,2 процента случаев.

16 процентов россиян регулярно используют ИИ в работе

О том, что регулярно обращаются к помощи ИИ, рассказали 5 процентов опрошенных, 12,3 процента — делают это только по бытовым вопросам. Среди тех, кто использует нейросети для работы, 16,3 процента делают это несколько раз в день, 14 процентов — каждый день, 40,2 процента — один или несколько раз в неделю, 29 процентов — один раз в месяц и реже.

Большинство россиян (43 процента) предпочитают принимать важные решения самостоятельно, еще 9,5 процента считают, что астрологам и ИИ можно доверить только решение бытовых вопросов. При этом мнение оставшихся респондентов поделилось пополам: 23,5 процента доверили бы важные вопросы только ИИ, 24 процента — только астрологу.

Россияне доверили бы решение о вступлении в брак ИИ

Среди вопросов, которые россияне доверили бы астрологу, лидируют принятие предложения о работе (46,7 процента), решение финансовых вопросов (40,4 процента) и выбор даты бракосочетания (42 процента).

При этом с искусственным интеллектом 40 процентов россиян посоветовались бы по вопросу согласия вступить в брак, 35,5 процента — согласовали бы свое решение о переезде, 25,6 процента — хотели бы послушать мнение ИИ о благоприятном времени для посадки растений. Решение финансовых вопросов доверили бы нейросетям только 2,6 процента, а вопросы трудоустройства — только 5 процентов.

Россияне не захотели видеть ИИ в роли поваров и строителей

Также исследование показало, что 39,1 процента россиян готовы доверить ИИ помощь по дому, 21,2 процента — предпочли бы работать с роботом-айтишником, 20,3 процента — заинтересовались помощью робота-доставщика, 12 процентов — хотели бы получить совет робота-юриста. Меньше всего россияне хотели бы видеть искусственный интеллект в роли летчиков (так ответили только 1,3 процента респондентов), строителей (1,8 процента) и поваров (3,2 процента).

Главным преимуществом помощника с ИИ опрошенные считают экономию времени на поиск информации и выполнение бытовых задач (37,2 процента). 33,2 процента отмечают беспристрастность в принятии решений, 26,9 процента — тактичность в общении. Еще 18,3 процента считают незаменимой помощь искусственного интеллекта в проверке человеческих решений.

Для большинства участников исследования внешний вид робота не имеет значения — так думают 54,1 процента. По мнению 49,6 процента опрошенных, доверия ИИ было бы больше, если бы роботы внешне были больше похожи на людей.

Ранее компания AI Impacts провела опрос среди почти 3 тысяч экспертов по машинному обучению о вероятном будущем человечества из-за распространения искусственного интеллекта. Часть опрошенных заявила, что ИИ может представлять экзистенциальную угрозу, и вероятность сценария вымирания человечества составляет не менее 10 процентов.