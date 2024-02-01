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10:32, 1 февраля 2024Ценности

Джиджи Хадид снялась в прозрачном платье для рекламы

Архивное фото

Архивное фото. Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид снялась в откровенном наряде для рекламы косметического бренда Maybelline New York. Соответствующий пост появился в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) работавшей на съемке стилистки Элизабет Салсер.

28-летняя манекенщица предстала перед камерой на фоне индустриального пейзажа. Она позировала в прозрачном платье с пышной юбкой чуть ниже колена, украшенной бантами, а также кроп-топе и трусах с завышенной талией.

Кроме того, знаменитость примерила театральные перчатки из той же ткани, что и платье, и лоферы на массивной платформе. Отмечается, что запечатлел модель фотограф Мэтт Джонс.

В январе интимный момент между американской моделью палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид и актером Брэдли Купером попал на фото папарацци. Знаменитости шли, держась за руки.

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      Карина Черных
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