ЕС предрекли «разборки» с Орбаном из-за помощи Украине

FT: ЕС ждут разборки с Орбаном из-за помощи Украине

Европейский союз (ЕС) ждут разборки с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном из-за помощи Украине. В случае несогласия Будапешта он может быть лишен права голоса в объединении, предрекает газета Financial Times (FT).

«Орбан использует эту возможность [помощь Украине] для шантажа институтов и остальной части ЕС. Если это совпадет с его пророссийской повесткой и в дальнейшем он будет способен пустить все под откос, тогда еще лучше», — приводит издание слова одного из европейских дипломатов.

Авторы материала отмечают, что помимо лишения права голоса, чиновники рассматривают возможность экономического давления на Венгрию. Страна уже сталкивается с проблемами инфляции, а также снижения экономической привлекательности.

Ранее стало известно, что Брюссель колеблется между финансовым стимулированием и давлением на Будапешт из-за возможного отказа от оказания помощи. В частности, ЕС может разморозить 20 миллиардов евро для Венгрии, в случае если получится прийти к компромиссу.