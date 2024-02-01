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09:40, 1 февраля 2024Наука и техника

Объяснен благоприятный эффект от голодания

Cell Reports: голодание повышает уровень омега-6-ненасыщенных жирных кислот

Фото: Dolgih Olesya / Shutterstock / Fotodom

Ученые Кембриджского университета нашли новое объяснение благоприятному эффекту от краткосрочного голодания, который выражается в уменьшении долговременного воспаления и снижении риска ряда хронических заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.

Специалисты выяснили, что голодание повышает уровень арахидоновой кислоты (ARA) в крови, которая подавляет нежелательные воспалительные процессы. Такие процессы могут запускаться активностью специфичных многобелковых комплексов, называемых инфламмасомами и участвующих в уничтожении нежелательных клеток. Инфламмасомы типа NLRP3 связаны с рядом серьезных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Ученые проанализировали образцы крови 21 человека, которые употребили 500 калорий, а затем голодали в течение 24 часов перед вторым приемом пищи. Было замечено увеличение уровня арахидоновой кислоты, относящейся к омега-6-ненасыщенным жирным кислотам. Как только добровольцы снова ели, уровень ARA в крови падал.

Эксперименты с культивируемыми иммунными клетками показали, что арахидоновая кислота подавляет активность воспалительной системы NLRP3. Такой эффект является неожиданным, поскольку раньше считалось, что ARA способствует усиленному воспалению, а не снижает его. Открытие также дает ключ к разгадке механизма действия аспирина, который замедляет распад арахидоновой кислоты в организме.

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      Александр Еникеев
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