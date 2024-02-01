Сальдо: все меньше украинцев хотят идти на фронт, но их заставляют воевать

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что все меньшее число украинцев хотят отправиться на фронт, однако киевские власти насильно отправляют их воевать, сообщает РИА Новости.

«Воевать, мы видим, люди не хотят. И мы видим это по тем потугам и по тем привилегиям беззакония, которыми наделены на сегодняшний день работники так называемых военкоматов», — заявил он, уточнив, что военкомы активно разыскивают призывников по всем городам и населенным пунктам на правом берегу Днепра.

Сальдо подчеркнул, что украинских солдат зачастую отправляют на передовую практически необученными, а кадровые военные стали участвовать в боях значительно реже. Он также уточнил, что большинство жителей Украины мобилизуют из южных областей страны, а не западных.

Ранее стало известно, что на Украине 19-летнего студента из Харькова, у которого имелась отсрочка от армии, задержали сотрудники военкомата и направили в воинскую часть.