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00:39, 1 февраля 2024Бывший СССР

На Украине 19-летнего студента с отсрочкой отправили в воинскую часть

На Украине 19-летнего студента отправили в воинскую часть, несмотря на отсрочку

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

На Украине 19-летнего студента из Харькова, у которого имелась отсрочка от армии, задержали сотрудники военкомата и направили в воинскую часть. Об этом сообщается на сайте Украинского Хельсинского союза по правам человека.

«Студента внесли в список военнообязанных, который позже направили в воинскую часть. Командир воинской части, в свою очередь, причислил его к личному составу. Он был назначен пулеметчиком», — сказано в сообщении.

Отмечается, что студента задержали на вокзале в Ужгороде в 2022 году. Суд рассматривал дело полтора года, в конечном итоге признав его мобилизацию незаконной. Ему назначили компенсацию в 50 тысяч гривен (около 120 тысяч рублей).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) применяли силу при вручении повесток мужчинам на улицах и в общественных местах.

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      Марина Совина
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