ФСБ задержала хакера по делу об атаках на объекты информационной инфраструктуры

В Москве ФСБ задержала хакера по делу о DDoS-атаках

В Москве ФСБ задержала хакера Артема Хорошилова по делу о DDoS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, суд уже поместил мужчину под стражу. Он обвиняется по части 4 статьи 274 («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации») УК РФ.

Ранее Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к двум годам лишения свободы гражданина Украины Романа Носачева, признав его виновным в хакерских атаках на российские ресурсы.