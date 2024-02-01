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16:22, 1 февраля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала хакера по делу об атаках на объекты информационной инфраструктуры

В Москве ФСБ задержала хакера по делу о DDoS-атаках

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Москве ФСБ задержала хакера Артема Хорошилова по делу о DDoS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, суд уже поместил мужчину под стражу. Он обвиняется по части 4 статьи 274 («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации») УК РФ.

Ранее Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к двум годам лишения свободы гражданина Украины Романа Носачева, признав его виновным в хакерских атаках на российские ресурсы.

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