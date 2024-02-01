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19:10, 1 февраля 2024Россия

ФССП пояснила правила штрафования уехавших за рубеж нарушителей

Глава ФССП России Аристов: нахождение за рубежом не избавит от уплаты штрафа

Фото: Андрей Никитин / Коммерсантъ

Нахождение за рубежом россиян, имеющих штрафы, не избавит их от уплаты, если у нарушителя в России осталось имущество. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, штрафы за нарушения, к примеру, в информационной среде, зачастую превышают минимальную сумму для ограничения выезда за границу.

«Но они обычно стараются выехать до того, как штраф вступил в силу. Для нас это не имеет никакого значения — где находится физически должник», — пояснил он.

В случае, если должник не успел закрыть счета или реализовать имущество, то ФССП не обязательно его физическое присутствие. Средства будут сняты со счетов без участия нарушителя.

«Что касается недвижимого имущества, транспортного средства — мы найдем. Что касается имущества, находящегося в жилом помещении, по решению суда мы имеем право входить в жилые помещения, в том числе и если там никого нет, с участием понятых», — заключил Аристов.

С 1 февраля в России вступили в силу поправки, уточняющие способы взаимодействия коллекторов с должниками. В частности, они определяют само понятие «коллектор» и регламентируют то, с какой периодичностью должно происходить их общение с заемщиками. Юристы рассказали «Ленте.ру», как эти изменения отразятся на миллионах должников.

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      Никита Абрамов
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