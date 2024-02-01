Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:53, 1 февраля 2024Бывший СССР

Российские артиллеристы уничтожили гаубицу ВСУ американского производства

Минобороны сообщило об уничтожении гаубицы M-777 ВСУ на купянском направлении

Фото: Staff Sgt. Adeline Witherspoon / Globallookpress.com

В Минобороны России сообщили, что артиллеристы группировки войск «Запад» уничтожили буксируемую гаубицу M-777 Вооруженных сил Украины (ВСУ) американского производства на купянском направлении с помощью буксируемой пушки «Гиацинт-Б», передает РИА Новости.

«На одном из участков фронта разведкой артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты огневой позиции буксируемой гаубицы М-777 ВСУ», — заявили в ведомстве, добавив, что после этого гаубица врага была уничтожена беглым огнем вместе с личным составом.

Отмечается, что убедиться в уничтожении замаскированной цели удалось с помощью разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Ранее экс-депутат Рады Игорь Мосийчук рассказал, что в провале контрнаступления ВСУ виноват главнокомандующий Валерий Залужный, позволивший украинской армии потерять десять бригад.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Залужного обвинили в потере десяти бригад ВСУ

      Россиян предупредили о повышающем риск диабета популярном продукте

      Военный рассказал о ситуации на одном из основных направлений в зоне СВО

      Названо самое дешевое направление для отдыха россиян летом

      Российские артиллеристы уничтожили гаубицу ВСУ американского производства

      Стало известно о суматохе на Украине после скандала с Залужным

      Генсек НАТО заявил о планах России оспорить и ослабить влияние США

      Названа цель планируемой передачи Киеву американских снарядов GLSDB

      Зеленский уволил главу одного из департаментов Службы безопасности Украины

      Глава ГУР Украины прокомментировал атаки на российские объекты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше