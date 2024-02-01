Минобороны сообщило об уничтожении гаубицы M-777 ВСУ на купянском направлении

В Минобороны России сообщили, что артиллеристы группировки войск «Запад» уничтожили буксируемую гаубицу M-777 Вооруженных сил Украины (ВСУ) американского производства на купянском направлении с помощью буксируемой пушки «Гиацинт-Б», передает РИА Новости.

«На одном из участков фронта разведкой артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты огневой позиции буксируемой гаубицы М-777 ВСУ», — заявили в ведомстве, добавив, что после этого гаубица врага была уничтожена беглым огнем вместе с личным составом.

Отмечается, что убедиться в уничтожении замаскированной цели удалось с помощью разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Ранее экс-депутат Рады Игорь Мосийчук рассказал, что в провале контрнаступления ВСУ виноват главнокомандующий Валерий Залужный, позволивший украинской армии потерять десять бригад.