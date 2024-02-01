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04:34, 1 февраля 2024Бывший СССР

Залужного обвинили в потере десяти бригад ВСУ

Экс-депутат Рады Мосийчук обвинил главкома Залужного в потере десяти бригад ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) виноват главнокомандующий Валерий Залужный, позволивший украинской армии потерять десять бригад, заявил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью политика журналисту Василию Апасову.

Как уточнил Мосийчук, за провал контрнаступления ответственен лично Залужный, так как он отдавал приказы. «Контрнаступление было роковой ошибкой, это понимают все. Мы потеряли десять бригад», — указал бывший депутат.

По мнению Мосийчука, если Залужный бы понимал надвигающуюся «человеческую катастрофу», он должен был предотвратить ее, несмотря на возможное давление со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что виновником провала контрнаступления ВСУ стал Залужный. Он также назвал главкома ВСУ виновным в том, что контрнаступление началось там, где было анонсировано.

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      Марина Совина
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