Генсек НАТО Столтенберг заявил, что помощь Украине выгодна США

Предоставление Украине военной помощи представляет для США выгодную сделку. С таким заявлением в интервью американскому журналу The Washington Examiner выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Украина — это хорошая сделка для США», — сказал он, добавив, что большая часть предоставляемых США и другими членами НАТО средств инвестируется «в США на покупку американской техники, которую мы отправляем Украине».

Генсек также назвал действия Североатлантического альянса способствующими укреплению американского военно-промышленного комплекса. «НАТО создает большой рынок для США, для американской оборонной индустрии», — резюмировал Столтенберг.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Алексей Чепа заявил, что США выгодно продолжать поставки оружия Украине, поэтому они лоббируют их.