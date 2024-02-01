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13:16, 1 февраля 2024Мир

Генсек НАТО назвал помощь Украине выгодной сделкой для США

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что помощь Украине выгодна США

Фото: Reuters

Предоставление Украине военной помощи представляет для США выгодную сделку. С таким заявлением в интервью американскому журналу The Washington Examiner выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Украина — это хорошая сделка для США», — сказал он, добавив, что большая часть предоставляемых США и другими членами НАТО средств инвестируется «в США на покупку американской техники, которую мы отправляем Украине».

Генсек также назвал действия Североатлантического альянса способствующими укреплению американского военно-промышленного комплекса. «НАТО создает большой рынок для США, для американской оборонной индустрии», — резюмировал Столтенберг.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Алексей Чепа заявил, что США выгодно продолжать поставки оружия Украине, поэтому они лоббируют их.

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      Виктория Кондратьева
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