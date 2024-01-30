В России отреагировали на опасения США из-за положения ВСУ без поставок оружия

Депутат Чепа: США будут лоббировать продолжение поставок оружия Украине

США выгодно продолжать поставки оружия Украине, поэтому они лоббируют их, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на опасения Вашингтона о возможном изменении ситуации на фронте без военной помощи Запада.

«США за прошлый год увеличили экспорт оружия на 50 процентов, это очень много. Естественно, производители лоббируют продолжение поставок. Американцы компенсировали поставки техники из европейских стран на Украину поставками им новых образцов. Сегодня [госсекретарь США Энтони] Блинкен, с одной стороны, пытается воздействовать на общественность для оказания давления на противника продолжением поставок оружия. С другой стороны, идет шантаж европейцев, американцы пытаются сейчас заставить европейцев больше вкладывать денег в Украину», — сказал депутат.

По мнению Алексея Чепы, Вашингтон пытается снять с себя ответственность за дальнейшее развитие событий в зоне военного конфликта.

«Абсолютно понятно, что Украина проигрывает, и это есть в определенной степени оправдание своей политики. Если дальше что-то будет происходить независимо от того, будут ли они поставлять или не будут, это будет оправдание тех затрат, тех действий и последствий, которые скажутся на экономике и жизни всех этих стран НАТО. Это будет объяснением, почему сложились такие события», — добавил он.

Как заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, проблемы с поставками оружия Украине уже влияют на ситуацию на поле боя. По его словам, из-за этого Киев может потерять все свои достижения. Как считает дипломат, не давая деньги Украине, Вашингтон посылает сигнал, что несерьезно относится к защите свободы и демократии.

