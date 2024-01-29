В Госдепе предупредили о потере Киевом всех военных достижений

Госдеп: отсутствие помощи США Украине влияет на ситуацию на поле боя

Отсутствие помощи Украине со стороны США уже влияет на ситуацию на поле боя. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне, передает РИА Новости.

Американский дипломат рассказал, что уже видны свидетельства изменения ситуации на фронте. Про какие именно свидетельства идет речь, он не уточнил.

По словам Блинкена, Киев может потерять все свои достижения, достигнутые в том числе при помощи США. Как считает госсекретарь, не давая деньги Украине, Вашингтон посылает сигнал, что несерьезно относится к защите свободы и демократии. Российское же руководство, по его словам, укрепится во мнении, что оно «может каким-то образом продержаться дольше Украины и дольше нас».

Последний на данный момент пакет военной помощи США передали Украине в конце декабря. Уже несколько месяцев в Конгрессе рассматривается законопроект о выделении Украине 61 миллиарда долларов. Однако достичь двухпартийного консенсуса по этому вопросу не удается, так как республиканцы требуют сперва навести порядок на границе с Мексикой.