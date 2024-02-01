Глава ГУР Украины отказался считать Трампа поклонником России

Глава ГУР Украины Буданов назвал чушью слова о симпатиях Трампа к России

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью CNN отказался считать экс-президента США Дональда Трампа поклонником России и назвал чушью возможные симпатии политика к Москве.

Он ответил на вопрос журналистов о возможном прекращении помощи Украине после избрания бывшего главы Белого дома. «Меня это не особо беспокоит. Мы в любом случае ожидаем положительного решения. Сказать, что Трамп и Республиканская партия являются поклонниками Российской Федерации, — это полная чушь», — подчеркнул Буданов.

Он добавил, что экс-президент США является опытным человеком, который много раз падал и поднимался, что является очень серьезной чертой.

Глава ГУР дал понять, что Украина отчаянно нуждается в увеличении количества боеприпасов и вооружений, отмечается в материале телеканала.

Ранее Буданов признал, что Вооруженные силы России достигают успехов на передовой, в частности, под Авдеевкой. Он отметил, что с ноября прошлого года Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в оборону.

