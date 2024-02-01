Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:05, 1 февраля 2024Бывший СССР

Глава ГУР Украины отказался считать Трампа поклонником России

Глава ГУР Украины Буданов назвал чушью слова о симпатиях Трампа к России
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: CNP / Globallookpress.com

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью CNN отказался считать экс-президента США Дональда Трампа поклонником России и назвал чушью возможные симпатии политика к Москве.

Он ответил на вопрос журналистов о возможном прекращении помощи Украине после избрания бывшего главы Белого дома. «Меня это не особо беспокоит. Мы в любом случае ожидаем положительного решения. Сказать, что Трамп и Республиканская партия являются поклонниками Российской Федерации, — это полная чушь», — подчеркнул Буданов.

Он добавил, что экс-президент США является опытным человеком, который много раз падал и поднимался, что является очень серьезной чертой.

Глава ГУР дал понять, что Украина отчаянно нуждается в увеличении количества боеприпасов и вооружений, отмечается в материале телеканала.

Ранее Буданов признал, что Вооруженные силы России достигают успехов на передовой, в частности, под Авдеевкой. Он отметил, что с ноября прошлого года Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в оборону.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Залужного обвинили в потере десяти бригад ВСУ

      Глава ГУР Украины отказался считать Трампа поклонником России

      Повар в VIP-семью и стоматолог вошли в топ высокооплачиваемых вакансий в России

      Россиянам назвали лучшее время для бронирования летних туров

      На Западе раскрыли подробности о перемирии в секторе Газа

      Путин рассказал о производстве в России жизненно важных лекарств

      Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрывали

      На Украине оценили решение суда ООН по иску Киева к России

      Украинские беспилотники сбили над Курской и Белгородской областями

      Немецкий генерал призвал к ударам по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше