Глава ГУР Украины прокомментировал атаки на российские объекты

Глава ГУР Украины Буданов об атаках на объекты РФ: гипотетически план существует

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью CNN прокомментировал атаки на российские объекты.

Он не подтвердил, но и не опроверг причастность Киева к налетам дронов, однако отметил, что такие операции «вполне возможны».

«Гипотетически существует план, по которому все это происходит», — допустил Буданов, добавив, что в него включены основные объекты критической и военной инфраструктуры России.

Ранее глава ГУР заявил, что украинские военные начнут наступление на российские укрепрайоны весной. «Мы делаем ход, противник делает ход. Теперь их очередь. Они закончат, и тогда придет наша очередь», — сказал он.

