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10:29, 1 февраля 2024Культура

Группа «Би-2» признала вину и назвала наказание несоизмеримым

Лева из Би-2 признал вину коллектива, но назвал наказание несоизмеримым
Лева

Лева. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Вокалист рок-группы «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом в реестр иноагентов) признал вину коллектива в нарушении законодательства Таиланда, однако назвал наказание, которому подверглись музыканты, несоизмеримым. Об этом он сообщил в разговоре с «Известиями».

Музыкант назвал случившееся неожиданностью. «Я понимаю, что мы, пусть и не по своей вине, все-таки нарушили закон, но то, что стало происходить дальше, это было уже вне какой-то логики. И хорошо, что есть люди на земле, которые настолько эмпатичны, что готовы делать чудеса», — отметил Бортник.

Вокалист «Би-2» также выразил благодарность израильской стороне за содействие в депортации артистов коллектива в страну. Он объяснил, почему он и остальные участники группы летели разными рейсами. По его словам, его было проще вывезти из Таиланда из-за наличия гражданства Израиля.

Ранее сообщалось, что все участники группы «Би-2» покинули Таиланд после задержания из-за проведения концертов без разрешения и направляются в Израиль.

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      Анастасия Астахова
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