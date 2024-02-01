Россиян призвали не брать ипотеку по советам блогеров

Эксперт Ермилова: нельзя импульсивно брать ипотеку

Многие финансовые блогеры сейчас призывают поспешить с оформлением льготной ипотеки. Однако доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Ермилова не советует рисковать и прибегать к импульсивным шагам. Ее слова приводит издание «Секрет фирмы».

Ошибочно оценив свои финансовые возможности, ипотечник может влезть в кредитную кабалу. Импульсивность в вопросе оформления кредита может грозить потерей недвижимости, предупреждает эксперт.

Заранее необходимо учитывать и другие затраты, помимо выплат по ипотеке: расходы по потребительскому кредиту, страховке, «коммуналке» и ремонту. Вдобавок на время строительства объекта, приобретаемого в кредит, нередко приходится снимать жилье. Чтобы покрыть расходы, россияне начинают брать вторые кредиты, тем самым увеличивая долговую нагрузку.

Прибегать к этому в нынешней ситуации не стоит. Ставки на кредиты серьезно подняли. Кроме того, условия выдачи займов ужесточили, поэтому гарантий, что удастся оформить и ипотечный, и потребительский кредит, нет. В то же время банк может предоставить ссуду на максимально невыгодных условиях, чтобы снизить собственные риски.

Отложить ипотечный вопрос стоит в том числе из-за цен: в данный момент снижение стоимости наблюдается лишь в сегменте частных домов. На скорую руку вкладывать деньги в индивидуальное жилищное строительство также рискованно, убежден эксперт. Семьи с детьми могут не спешить с оформлением льготного кредита: семейная ипотека, вероятно, будет продлена. К лету, по словам Ермиловой, рынок должен стабилизироваться: ключевая ставка может снизиться, а кредиты — стать доступнее.

Ранее риелторы посоветовали отложить покупку квартиры с использованием рыночной ипотеки. Если у покупателя нет возможности ждать более выгодных условий, попробовать оформить кредит стоит. В дальнейшем, после понижения ставки, будет возможность рефинансировать ипотеку.