Россиянин расправился с сожительницей и попытался убрать случайного свидетеля

Россиянину дали срок за расправу над сожительницей и покушение на знакомую

В Московской области 35-летнего россиянина приговорили к девяти с половиной годам колонии строгого режима за расправу над сожительницей и попытку покушения на свидетеля. Об этом в четверг, 1 февраля, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 3 сентября 2023 года житель города Истры с сожительницей и знакомой устроил застолье с распитием алкогольных напитков. В какой-то момент между разгоряченными сожителями случилась ссора. Мужчина сначала схватил нож и вонзил его женщине в грудь, затем взял тяжелый предмет и добил ее несколькими ударами по голове и телу. Затем, осознав, что знакомая стала случайной свидетельницей расправы, попытался убрать и ее.

Женщина успела выбежать из квартиры, однако злоумышленник настиг ее в подъезде, где нанес несколько ударов кулаком и ранил ножом, однако той удалось избежать расправы. Вскоре мужчина был задержан. В ходе предварительного расследования подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

25 января в Амурской области суд приговорил к 18 годам лишения свободы 45-летнего местного жителя, из ревности расправившегося с сожительницей и ее новым другом.