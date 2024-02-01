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20:22, 1 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с сожительницей и попытался убрать случайного свидетеля

Россиянину дали срок за расправу над сожительницей и покушение на знакомую

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Московской области 35-летнего россиянина приговорили к девяти с половиной годам колонии строгого режима за расправу над сожительницей и попытку покушения на свидетеля. Об этом в четверг, 1 февраля, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 3 сентября 2023 года житель города Истры с сожительницей и знакомой устроил застолье с распитием алкогольных напитков. В какой-то момент между разгоряченными сожителями случилась ссора. Мужчина сначала схватил нож и вонзил его женщине в грудь, затем взял тяжелый предмет и добил ее несколькими ударами по голове и телу. Затем, осознав, что знакомая стала случайной свидетельницей расправы, попытался убрать и ее.

Женщина успела выбежать из квартиры, однако злоумышленник настиг ее в подъезде, где нанес несколько ударов кулаком и ранил ножом, однако той удалось избежать расправы. Вскоре мужчина был задержан. В ходе предварительного расследования подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

25 января в Амурской области суд приговорил к 18 годам лишения свободы 45-летнего местного жителя, из ревности расправившегося с сожительницей и ее новым другом.

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      Владимир Седов
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