Известная «гладиаторша» показала внешность до потери веса на архивном фото

Чемпионка по тяжелой атлетике и кроссфиту Шели Маккой из Шотландии показала внешность до потери веса на архивном фото. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда шоу «Гладиаторы» продемонстрировала фанатам кадр 2012 года. На нем знаменитость позировала, сидя рядом с друзьями в черном мини-платье с рюшами. При этом наряд подчеркивал пышные формы девушки.

Кроме того, для сравнения она приложила снимок с соревнований во Франции 2018 года. Маккой предстала перед камерой на беговой дорожке в мини-шортах и спортивном топе, демонстрируя мускулистое тело.

Спортсменка отметила, что в прошлом находилась в неудачных отношениях, была несчастной и нездоровой и носила одежду на четыре размера больше. В свою очередь, исправить ситуацию ей помогли регулярные тренировки.

В ноябре 2023 года популярная плюс-сайз-модель Джемма Коллинз показала фанатам фигуру после похудения. 42-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором она позирует среди тыкв в облегающем комбинезоне черного цвета с глубоким декольте.